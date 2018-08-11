Убит чемпион Узбекистана по ММА

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Чемпион Узбекистана по ММА Джамшид Кенжаев был убит в ночном клубе Ташкента, сообщает «Советский спорт».

Как передает Uznews, спортсмен пришел в клуб в ночь с 8 на 9 августа и пытался пронести нож, однако его остановил охранник. Произошла перепалка, в результате которой Кенжаев нанес охранникам несколько ударов кухонным ножом. Подоспевший на помощь другой охранник выхватил нож и ударил им бойца в грудь.

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От полученного ранения спортсмен скончался в больнице в возрасте 25 лет.

Ранее чемпион мира по легкой атлетике погиб в автокатастрофе.