СМИ: Модрич все еще может перейти в «Интер»

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Сделка по трансферу вице-чемпиона мира 2018 года Луки Модрича из мадридского «Реала» в миланский «Интер» еще имеет шансы на успех, пишет «Советский спорт».

По информации издания Sky Sport Italia, хорват твердо намерен покинуть королевский клуб, даже несмотря на предложение президента «Реала» Флорентино Переса сделать его вторым самым высокооплачиваемым игроком команды.

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Окончательное решение Модрич может принять уже сегодня, после матча Международного кубка чемпионов, в котором сойдутся мадридский «Атлетико» и «Интер». Встреча состоится на домашнем стадионе испанского клуба, и руководство «Интера» сделает максимум, чтобы окончательно убедить полузащитника переехать в Италию.

Ранее сообщалось, что полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич принял решение остаться в команде на предстоящий сезон.