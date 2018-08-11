В Суперкубке Испании разрешат сделать четвертую замену
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) официально позволила ввести правило четвертой замены в матче за Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Севильей», сообщает «Советский спорт».
Как говорится на официальном сайте организации, использовать четвертую замену команды смогут только в дополнительное время. Решение было согласовано с техническим комитетом судей и принято в соответствии с изменениями в правилах, которые весной этого года одобрил Международный совет футбольных ассоциаций (ФИФА).
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Матч за Суперкубок Испании пройдет 12 августа на стадионе «Стад де Танжер» в Марокко в 23:00 по московскому времени.
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