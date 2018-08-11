«Зенит» интересуется полузащитником «Фенербахче»

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Санкт-петербургский «Зенит» запросил разрешение у турецкого «Фенербахче» на обсуждение трансфера бразильского полузащитника клуба Жозефа Соузы Диаса, сообщает «Советский спорт».

По информации портала Fotomac, представители российского клуба уже вышли на спортивного директора «Фенербахче» Дамьена Комолли с просьбой получить разрешение на ведение переговоров с игроком. Прежде чем принять окончательное решение, Комолли обратится к главному тренеру команды Филиппу Коке.

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Чтобы иметь возможность подписать новых игроков, турецкий клуб предварительно должен разгрузить свою платежную ведомость, и одним из претендентов на уход из команды является 29-летний бразилец.

Контракт Соузы с «Фенербахче» рассчитан до конца сезона-2018/19, а его зарплата составляет €2,7 млн в год. Клуб из Стамбула за трансфер бразильца рассчитывает получить не менее €9 млн.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в Турции.