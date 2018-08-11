«Реал» смог удержать лучшего игрока ЧМ-2018 многомиллионной зарплатой
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрича принял решение остаться в команде на предстоящий сезон, сообщает «Советский спорт».
По информации испанского издания Marca, «сливочным» удалось удержать хавбека повышением зарплатой. Хорват подпишет с клубом новый контракт, по которому будет получать порядка €10 млн. Сейчас оклад полузащитника составляет €8 млн.
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32-летний Модрич выступает за «королевский клуб» с 2012 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» намерен жаловаться на «Интер» в УЕФА из-за переговоров с Модричем.