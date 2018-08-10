Шарапова рассказала о своих ошибках после вылета с турнира в Монреале

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Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение от француженки Каролин Гарсии в третьем круге турнира в Монреале со счетом 3:6, 2:6, сообщает «Советский спорт».

«У меня было немного шансов во втором сете, я действовала неправильно. Гарсия играла очень хорошо: действовала правильно и последовательно, била глубоко, хорошо подавала. Все то, что я проделала на корте, получилось не очень хорошо», — приводит слова Шараповой официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Следующей соперницей Гарсии на турнире будет первая ракетка мира румынка Симона Халеп, которая предыдущем круге в двух сетах победила американку Винус Уильямс — 6:2, 6:2.

Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Соболенко вышла в третий круг турнира в Монреале.