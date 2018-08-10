Тренер: Игроки «Прогресса» приходят на тренировки после работы и учебы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/797/11879797/MUcC9eGuvvc-pic905-895x505-4024.jpg">

Главный тренер люксембургского «Прогресс Нидеркорн» Пауло Амодио прокомментировал гостевое поражение от «Уфы» (1:2) в первом матче третьего квалификационного этапа Лиги Европы, передает Sport24.

«У нас было сложное начало матча, до 20-й минуты «Уфа» давила. Когда «Уфа» забивала, Карп сыграл рукой, на мой взгляд. Это был удар, но гол есть гол, ошибка есть ошибка, бывает. Во втором тайме мы сыграли потрясающе, создали больше моментов, чем соперник. Несколько раз могли сравнять счет, но мы не расстраиваемся.

Реклама

Команда играет в целом в любительской лиге, немало игроков работают и учатся, после чего приходят на тренировки», — заявил тренер.

Ответная игра между двумя клубами за выход в следующий круг состоится 16 августа в Люксембурге.

Ранее стало известно, что Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).