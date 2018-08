Смолов перешел в «Локомотив»

Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов перешел из «Краснодара» в московский «Локомотив», передает ТАСС.

«Горд присоединиться к такому клубу, как «Локомотив». Рад быть здесь. Не могу дождаться, пока выйду на поле в составе «Локомотива», — приводит слова Смолова англоязычная страница «Локомотива» в твиттере.

Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 года. За это время он провел 101 матч. На его счету 64 забитых мяча.

Ранее генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус намекнул на переход Смолова.

✅ We're delighted to announce signing of Russian National Team forward Fyodor Smolov!



Here's his message to Lokomotiv fans #WelcomeSmolov pic.twitter.com/uayZp3tp86