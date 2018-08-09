УЕФА запросил информацию по инциденту с журналистами из России

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запросил информацию у правоохранительных органов Греции по нападению фанатов клуба ПАОК на российских журналистов перед матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака», сообщает ТАСС.

«Делегат УЕФА был проинформирован об инциденте, он запросил необходимую информацию у полиции, которая в данном случае является независимой стороной. И я уверен, что она не подтвердит обвинения, которые нам предъявляют.

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Подчеркнем, что для нас безопасность всегда являлась основным приоритетом. И даже после незначительных инцидентов мы проводим анализ и предъявляем к себе более высокие требования на следующих матчах», — заявили в пресс-службе ПАОКа.

Российские журналисты неоднократно подвергались нападению со стороны фанатов греческого клуба. Представители СМИ отмечали, что сотрудники правоохранительных органов не предпринимали необходимых мер для защиты россиян. В греческом клубе отвергли эти обвинения, заявив, что журналисты провоцировали болельщиков ПАОКа.

Встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и «Спартаком», прошедшая в Салониках, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.