Емельяненко заступился за Нурмагомедова после скандала с бездомными

<img src="//img.gazeta.ru/files3/761/11669761/uT-LaRv6D-w-pic905-895x505-4670.jpg">

Российский боец ММА Александр Емельяненко не считает, что попавшее в сеть видео издевательства Хабиба Нурмагомедова над бездомными, является поводом для скандала, пишет «Советский спорт».

«Задайте вопрос тем, кто считает, что это унижает человеческое достоинство. Что это унизило, не понимаю, как это их коснулось? Это право выбора человека. Чем они вообще занимаются, эти люди, которые дают такие комментарии?» — заявил Емельяненко «Рен ТВ».

Реклама

На видео, снятом двоюродным братом Нурмагомедова, запечатлено, как чемпион UFC просит бездомных отжиматься за деньги. При этом запись сопровождается смехом оператора и комментариями, что такими действиями он «приобщает к спорту» и «лечит от наркомании» бездомных.

Ранее Боец UFC намекнул на трусость Нурмагомедова перед поединком с Конором Макгрегором.