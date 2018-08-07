Усманов: желаю успехов замечательному футбольному клубу «Арсенал»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/20/11232020/RIAN_01427752.HR.ru-pic668-668x444-15011-pic905-895x505-18351.jpg">

Алишер Усманов: я принял решение продать акции футбольного клуба «Арсенал», сообщает РИА Новости.

Пресс-служба бизнесмена из России Алишера Усманова подтвердила продажи 30% акций английского «Арсенала».

Американец Стэн Кронке, который также является держателем акций лондонского клуба (67%), предложил за долю Усманова £550 млн.

Реклама

«Я принял решение продать акции футбольного клуба «Арсенал», который может быть лучшим футбольным клубом мира. Я желаю больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны», — заявил российский предприниматель.

Алишер Усманов приобрел 4,6% акций канониров в 2007 году, а в 2016 году выкупил долю иранского бизнесмена Фархада Мошири и увеличил свой пакет акций до 30%.

Ранее сообщалось, что защитник «Арсенала» пропустит два месяца из-за травмы.