СМИ: «Зенит» готов купить защитника сборной Уругвая Лашальта

Санкт-петербургский «Зенит» продолжает пытаться приобрести полузащитника итальянского «Дженоа» и сборной Уругвая Диего Лашальта, сообщает «Советский спорт».

По информации gazzetta.it, руководство клуба из Генуи готово отпустить игрока не менее чем за €20 млн.

Реклама

Такую сумму готов заплатить только «Зенит».

В сезоне-2017/18 Лашальт провел 34 матча за «Дженоа» во всех турнирах, забив при этом четыре мяча и сделав три результативные передачи.

Ранее бывший форвард «Зенита» оценил игру команды на старте сезона.