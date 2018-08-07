СМИ: «Зенит» готов купить защитника сборной Уругвая Лашальта
Санкт-петербургский «Зенит» продолжает пытаться приобрести полузащитника итальянского «Дженоа» и сборной Уругвая Диего Лашальта, сообщает «Советский спорт».
По информации gazzetta.it, руководство клуба из Генуи готово отпустить игрока не менее чем за €20 млн.
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Такую сумму готов заплатить только «Зенит».
В сезоне-2017/18 Лашальт провел 34 матча за «Дженоа» во всех турнирах, забив при этом четыре мяча и сделав три результативные передачи.
Ранее бывший форвард «Зенита» оценил игру команды на старте сезона.