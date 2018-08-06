Экс-хавбек «Зенита» Витсель перешел в «Боруссию»
Бельгийский полузащитник Аксель Витсель со следующего сезона будет выступать за дортмундскую «Боруссию», сообщает официальный сайт команды. Экс-хавбек «Зенита» уже начал тренироваться с составом немецкого клуба.
Как сообщает пресс-служба «Боруссии», 29-летний футболист уже находится в Швейцарии в тренировочном лагере шмелей. Клуб из Дортмунда воспользовался опцией в контракте Витселя, выкупив его у китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Контракт с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года.
На чемпионате мира в России Витсель был одним из ключевых игроков сборной Бельгии, взяв с командой бронзовые медали турнира. До перехода в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Витсель выступал за санкт-петербургский «Зенит».
Ранее сообщалось, что в борьбу за Витселя планирует вступить английский «Манчестер Юнайтед».