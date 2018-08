Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе

Бой между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоится 6 октября, сообщает ТАСС.

По словам президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта, поединок станет главным событием UFC 229 в Лас-Вегасе.

На данный момент Нурмагомедову принадлежит титул в легком весе организации. Макгрегор является экс-чемпионом в полулегкой и легкой весовых категориях.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не позволит UFC использовать свое имя для пиара.

THE FIGHT IS ON!@TeamKhabib vs @TheNotoriousMMA Oct. 6 in Las Vegas at #UFC229! pic.twitter.com/GHNzmj4eWY