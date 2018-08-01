ЦСКА подписал контракт с пропустившим полгода из-за травмы игроком
Московский ЦСКА подписал контракт с уругвайским нападающим Абелем Эрнандесом, сообщает «Советский спорт».
«Уже завтра уругваец приступит к тренировкам с красно-синими. Добро пожаловать в ЦСКА, Абель!» — говорится в сообщении пресс-службы «армейцев».
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Отмечается, что соглашение с форвардом, перешедшим на правах свободного агента, рассчитано на три года.
В прошлом сезоне Эрнандес выступал за английский «Халл Сити». В составе клуба он провел десять матчей и забил восемь мячей, однако затем он выбыл из строя на полгода из-за травмы ахилла.
Ранее сообщалось, что футболист не смог пройти медицинское обследование в ЦСКА из-за проблем с коленом и ахилловым сухожилием.