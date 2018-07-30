Фанаты с нацистской символикой были задержаны во время Суперкубка России

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Во время матча за Суперкубок России между столичными ЦСКА и «Локомотивом» были задержаны фанаты с нацистской символикой, сообщает «РИА Новости».

«Житель Москвы во время матча демонстрировал нанесенные символы, сходные с нацистской символикой, то есть пропагандировал и публично демонстрировал нацистскую атрибутику и символику, за что ему назначено административное наказание в виде ареста сроком на 10 суток. Еще один житель столицы демонстрировал футболку с нацистской символикой, за что ему назначен арест на 10 суток и конфискация футболки», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области.

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Еще двоих москвичей оштрафовали на 3 тысячи рублей каждого за нахождение в состоянии алкогольного опьянения на стадионе во время матча. Им теперь нельзя в течение года посещать официальные спортивные соревнования.

Ранее сообщалось, что лидер фанатской группировки ЦСКА задержан за драку на Курском вокзале.