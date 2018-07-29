Болельщик «Реала» поиздевался над фанатами «Барселоны» на их секторе
Болельщик мадридского «Реала» пробрался на трибуну болельщиков «Барселоны» и начал танцевать перед ними, сообщает «Советский спорт».
Ситуация произошла во время матча Международного кубка чемпионов между каталонской командой и лондонским «Тоттенхэмом». Также фанат клуба из столицы Испании поцеловал эмблему любимого клуба на глазах болельщиков принципиального соперника.
Поклонники действующего чемпиона страны начали обливать его содержимым стаканов, а один из них кинул в болельщика «Реала» бутылку.
Ранее офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин заявил, что РФС зафиксировал оскорбительные выкрики со стороны болельщиков московского «Локомотива» во время матча за Суперкубок России с ЦСКА.
Now a Real Madrid fan winding up the Barca fans. pic.twitter.com/FPuAyL0Mt4— Alasdair Gold (@AlasdairGold) 29 июля 2018 г.