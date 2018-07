Болельщик «Реала» поиздевался над фанатами «Барселоны» на их секторе

Болельщик мадридского «Реала» пробрался на трибуну болельщиков «Барселоны» и начал танцевать перед ними, сообщает «Советский спорт».

Ситуация произошла во время матча Международного кубка чемпионов между каталонской командой и лондонским «Тоттенхэмом». Также фанат клуба из столицы Испании поцеловал эмблему любимого клуба на глазах болельщиков принципиального соперника.

Поклонники действующего чемпиона страны начали обливать его содержимым стаканов, а один из них кинул в болельщика «Реала» бутылку.

Ранее офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин заявил, что РФС зафиксировал оскорбительные выкрики со стороны болельщиков московского «Локомотива» во время матча за Суперкубок России с ЦСКА.

Now a Real Madrid fan winding up the Barca fans. pic.twitter.com/FPuAyL0Mt4