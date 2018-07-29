Дубль Азмуна принес «Рубину» победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России
Казанский «Рубин» переиграл «Краснодар» в матче первого тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Сердар Азмун. У гостей отличился Федор Смолов.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее московское «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Россия. Премьер-Лига. 1-й тур
«Рубин» (Казань) — «Краснодар» (Краснодар) — 2:1
Голы: 1:0 — Азмун, 9; 1:1 — Смолов, 31; 2:1 — Азмун, 38.