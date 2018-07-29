Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Зенита» на матч первого тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Зенита» на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Кичин, Занев, Грицаенко, Дугалич, Комолов, Зотов, Огуде, Саркисов, Бодул.
«Зенит»: Лунев, Набиуллин, Мевля, Иванович, Смольников, Шатов, Эрнани, Паредес, Нобоа, Мак, Дзюба.
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Матч начнется в 14.00 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее «Енисей» и «Зенит» определились с цветом формы на матч первого тура РПЛ.