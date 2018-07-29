Фигуристка Сотникова считает себя талисманом «Спартака»

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Известная фигуристка Аделина Сотникова побывала на матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Оренбургом», сообщает «Советский спорт».

Игра проходила на стадионе «Открытие Арена», откуда Сотникова выложила фотографию в свой инстаграм.

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«Уже традиция у меня ходить каждый год на эту арену! Говорят, мы с Екатериной Ребровой удачу приносим. Еще бы Артем Ребров был бы на воротах — вообще все супер было бы!» — гласит сообщение под снимком.

Красно-белые победили «Оренбург» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что Сотникова находится на грани срыва.