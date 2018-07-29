Волейболист сборной России считает, что футболисты не наиграли на звание ЗМС

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Центральный блокирующий сборной России по волейболу Илья Власов поддержал позицию двукратной чемпионки мира Екатерины Гамовой, которая раскритиковала присвоение футболистам национальной команды звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС).

«Я согласен с ее мнением, если бы они не вышли 1/4 финала, то вы бы просто их ******* (раскритиковали). Они молодцы, конечно, но не наиграли они на ЗМС», — написал спортсмен в своем инстаграме.

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Футболисты сборной России получили звание ЗМС за выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018, что вызвало шквал критики среди представителей других видов спорта.

Ранее российский волейболист назвал награду футболистам обесцененной.