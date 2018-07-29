Волейболист сборной России считает, что футболисты не наиграли на звание ЗМС
Центральный блокирующий сборной России по волейболу Илья Власов поддержал позицию двукратной чемпионки мира Екатерины Гамовой, которая раскритиковала присвоение футболистам национальной команды звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС).
«Я согласен с ее мнением, если бы они не вышли 1/4 финала, то вы бы просто их ******* (раскритиковали). Они молодцы, конечно, но не наиграли они на ЗМС», — написал спортсмен в своем инстаграме.
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Футболисты сборной России получили звание ЗМС за выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018, что вызвало шквал критики среди представителей других видов спорта.
Ранее российский волейболист назвал награду футболистам обесцененной.