«Зенит» прилетел в Тюмень на матч с «Енисеем»
Санкт-петербургский «Зенит» прилетел в Тюмень на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против красноярского «Енисея», сообщает «Советский спорт».
Игра состоится 29 июля на стадионе «Геолог» в 14.00 по московскому времени.
В первом матче РПЛ махачкалинский «Анжи» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0.
Ранее сообщалось, что три российских клуба борются за форварда «Зенита».
Тюмень �� #ЕнисейЗенит pic.twitter.com/ZNv2UnBOol— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 28 июля 2018 г.