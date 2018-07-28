«Зенит» прилетел в Тюмень на матч с «Енисеем»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/551/11861551/foto-pic905-895x505-72277.jpg">

Санкт-петербургский «Зенит» прилетел в Тюмень на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против красноярского «Енисея», сообщает «Советский спорт».

Игра состоится 29 июля на стадионе «Геолог» в 14.00 по московскому времени.

В первом матче РПЛ махачкалинский «Анжи» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что три российских клуба борются за форварда «Зенита».