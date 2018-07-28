Голодец: наследие ЧМ-2018 уже живет своей жизнью

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Вице-премьер России Ольга Голодец поделилась впечатлениями от матча за Олимп Суперкубок России по футболу между московскими «Локомотивом» и ЦСКА, передает «РИА Новости».

Матч прошел на стадионе «Нижний Новгород», который принимал игры чемпионата мира — 2018.

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«Очень современный стадион, он создал новую точку притяжения — сегодня был аншлаг. И люди приходили на стадион семьями, с детьми. Было много болельщиков из Москвы. Наследие чемпионата мира начинает жить своей жизнью и это замечательно — сегодня мы все это увидели. Мы будем делать все, чтобы поддержать эту атмосферу», — сказала Голодец.

Матч «Локомотив» — ЦСКА завершился минимальной победой армейцев со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее сообщалось, что Голодец посетит матч за Суперкубок России.