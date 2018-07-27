Черчесов пришел на финал ЧМ-2018 только из-за Путина
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что посетил финальный матч чемпионата мира только из-за приглашения президента страны Владимира Путина, сообщает Sport24.
Напомним, что в финальном матче чемпионата мира на стадионе «Лужники» встречались сборные Франции и Хорватии. «Трехцветные» одержали победу со счетом 4:2.
«Чемпионат мира после нашей игры с Хорватией я не хотел смотреть. Так как на финал меня пригласил протокол президента и мы рядом с Владимиром Владимировичем сидели, я на этот матч из-за этого прилетел. А так бы я и финал не смотрел.
Естественно, что позже, когда бы все улеглось, я бы его спокойно посмотрел. А так желания никакого не было, но на финале я был», — сказал Черчесов на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
Ранее сообщалось, что Черчесов сохранил пост главного тренера сборной России.