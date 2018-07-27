ЦСКА и «Локомотив» определились с цветом формы на матч за Суперкубок России
«Локомотив» и ЦСКА определились с цветом формы на встречу за Суперкубок России, сообщает Sport24.
Как отмечается в твиттере «железнодорожников», «Локомотив» сыграет в белой форме, а армейцы выйдут на поле в красно-синих цветах.
Встреча за Суперкубок России между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее руководитель медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов поделился мнением о матче за Суперкубок России между ЦСКА и «Локомотивом».
В первом матче сезона покажем силу белой формы �� #ЛокоЦСКА pic.twitter.com/84Bsdw1HC9— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 27 июля 2018 г.