ЦСКА и «Локомотив» определились с цветом формы на матч за Суперкубок России

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«Локомотив» и ЦСКА определились с цветом формы на встречу за Суперкубок России, сообщает Sport24.

Как отмечается в твиттере «железнодорожников», «Локомотив» сыграет в белой форме, а армейцы выйдут на поле в красно-синих цветах.

Встреча за Суперкубок России между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее руководитель медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов поделился мнением о матче за Суперкубок России между ЦСКА и «Локомотивом».