Давид Сильва намекнул на уход из «Манчестер Сити»

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Испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» Давид Сильва намекнул на возможный уход из команды, передает «Советский спорт».

«Когда мой контракт с «Манчестер Сити» подойдет к концу, мне будет уже 34 года. В этом возрасте я, вероятно, захочу попробовать что-то другое. Я не знаю, где окажусь, но в другом английском клубе я себя точно не представляю.

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Я выступаю в Англии уже восемь лет – это было великолепное время, мы выиграли много трофеев и всегда показывали атакующий футбол. Англичане любят такой стиль игры, и вот почему я так рад быть здесь», — цитирует Сильву Sky Sports.

Действующее соглашение испанца, выступающего в «Сити» с 2010 года, истекает летом 2020 года. Вероятнее всего, Сильва отправится на родину после окончания контракта с английским клубом.

Ранее «Манчестер Сити» подписал контракт с капитаном юниорской сборной Франции.