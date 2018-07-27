Малком прибыл в расположение «Барселоны»

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Бывший полузащитник французского «Бордо» Малком прибыл в расположение каталонской «Барселоны», сообщает «Советский спорт».

Сейчас сине-гранатовые находятся в Портленде, передает пресс-служба команды. Бразилец встретился с президентом клуба Жозепом Бартомеу, наставником Эрнесто Вальверде и новыми партнерами по команде.

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Чуть позднее 21-летний игрок подписал контракт с командой на пять лет. Трансфер обошелся каталонцам в €41 млн плюс €1 млн в качестве возможных бонусов.

23 июля «Рома» официально объявила, что согласовала с «Бордо» переход бразильского футболиста за сумму около €38 млн. Однако вылет футболиста в Рим так и не состоялся, поскольку его заблокировал сам французский клуб. Причиной стало как раз предложение «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Рома» обратится в суд из-за трансфера Малкома в «Барселону».