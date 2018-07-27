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Московский «Локомотив» прибыл в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России против столичного ЦСКА, сообщает «Советский спорт».

«Самолет с действующим чемпионом России по футболу приземлился в международном аэропорту Стригино. Ведран Чорлука, Джефферсон Фарфан и братья Миранчуки еще пару недель назад отстаивали честь своих национальных сборных, а завтра уже поборются за первый в новом сезоне титул – Суперкубок России», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

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Игра за Суперкубок состоится 27 июля.

Ранее тренер ЦСКА оценил готовность команды к матчу за Суперкубок России.