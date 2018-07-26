Федор Емельяненко назвал причины выступления за границей
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко (MMA) рассказал, почему предпочитает выступать за границей. Его слова передает «РИА Новости».
По словам россиянина, он хочет «быть победителем на чужой территории».
«Я все-таки предпочитаю выступать за границей, для меня важно быть победителем на чужой территории. Сложилось так, что моя карьера выстроилась в Японии, сейчас я продолжаю ее в Америке», — сказал спортсмен.
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Свой ближайший поединок Емельяненко проведет против американца Чейла Соннена. Встреча пройдет 13 октября в рамках полуфинала Гран-при Bellator.
Ранее Емельяненко рассказал подробности беседы с агентом ФБР.