Федор Емельяненко назвал причины выступления за границей

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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко (MMA) рассказал, почему предпочитает выступать за границей. Его слова передает «РИА Новости».

По словам россиянина, он хочет «быть победителем на чужой территории».

«Я все-таки предпочитаю выступать за границей, для меня важно быть победителем на чужой территории. Сложилось так, что моя карьера выстроилась в Японии, сейчас я продолжаю ее в Америке», — сказал спортсмен.

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Свой ближайший поединок Емельяненко проведет против американца Чейла Соннена. Встреча пройдет 13 октября в рамках полуфинала Гран-при Bellator.

Ранее Емельяненко рассказал подробности беседы с агентом ФБР.