Вице-президент «Монако» поделился ожиданиями от первого сезона Головина в клубе

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Вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что нападающему московского ЦСКА Александру Головину потребуется время, чтобы адаптироваться в клубе.

«Надо дать ему чуть-чуть отдохнуть. Было психологическое напряжение. Первый трансфер в жизни психологически выматывает. Я это понимаю. Надо дать время восстановиться.

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Хотел бы сказать болельщикам, что не надо ждать слишком много сразу. Первый сезон будет переходным, адаптационным к новому, более агрессивному и интенсивному чемпионату. Плюс язык, страна. Давайте наберемся терпения. В следующем году можно будет судить.

В детали разговора с Евгением Гинером вдаваться не буду. Мы постарались сделать лучшее предложение для ЦСКА. Мы показали, что реально заинтересованы в успехе Саши. Это будет общий успех», — цитирует Васильева Sport24.

В минувшем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 27 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее в «Монако» подтвердили информацию о переходе Головина.