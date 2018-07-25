В «Монако» подтвердили информацию о переходе Головина

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Вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что полузащитник московского ЦСКА и сборной России Александр Головин принял предложение клуба.

«Сложная история, все стало понятно только вчера. Непросто было принять такое решение. Рад, что Головин принял самое правильное решение. Достаточно посмотреть, кто заиграл или кто перешел в топ-клубы из «Монако» — Мбаппе, Бернарду Силва, Лемар и другие ребята», — цитирует Васильева Sport24.

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По словам функционера, наиболее реальными вариантами перехода были «Челси» и «Ювентус».

«Мне даже говорили, что «Ювентус» уже закрыл сделку. Завтра Головин прилетает на медосмотр в Монако», — добавил Васильев.

Функционер отметил, что соглашение будет рассчитано на пять лет.

В минувшем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 27 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Головин 26 июля отправится в Монако для прохождения медосмотра и подписания соглашения с местным клубом.