Демонстранты прервали гонку «Тур де Франс»

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Демонстранты прервали гонку шестнадцатого этапа престижной велогонки «Тур де Франс», сообщает ТАСС.

Фермеры, проживающие неподалеку от места проведения соревнований, вышли на трассу 19-м километре и перекрыли путь велогонщикам.

В ходе акции сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих нарушителей. Этап, который проходит между городами Каркасон и Баньер-де-Люшон, возобновился спустя более десяти минут. Протяженность всего пути составляет 218 км.