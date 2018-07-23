Украинский боксер Усик поедет в Крым после победы над Гассиевым
Украинский боксер Александр Усик планирует провести отдых в Крыму после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), сообщает «Советский спорт».
«Я не видел своих детей два месяца. Они сейчас находятся у бабушки в Симферополе. Естественно, я поеду в Киев, соберу вещи — и быстренько отправлюсь к детям. Я очень соскучился по своим детям. Естественно, хочу поехать и увидеть их», —заявил боксер на пресс-конференции по итогам финального боя.
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Усик одержал победу над Гассиевым единогласным решением судей.