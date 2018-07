Салах поддержал одноклубника Кариуса

Крайний полузащитник сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохамед Салах поддержал одноклубника Лориса Кариуса, передает Sport24.

Вратарь «Ливерпуля» подвергается критике и оскорблениям со стороны фанатов за свои частые ошибки.

«Будь сильным, Кариус. Такое случалось с лучшими игроками. Игнорируй тех, кто тебя ненавидит», — написал Салах в своем твиттере.

Реклама

Кариус допустил две грубые ошибки в финале Лиги чемпионов, из-за чего «красные» уступили мадридскому «Реалу». С новой силой критика началась после ошибки немца в матче Международного кубка чемпионов, в котором «Ливерпуль» проиграл дортмундской «Боруссии».

Ранее Икер Касильяс поддержал вратаря «Ливерпуля».

Stay strong Karius, it has happened to the best of players. Ignore those who hate.@LorisKarius