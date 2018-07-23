«Парма» подаст апелляцию на решение о снятии очков с клуба

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Итальянская «Парма» подаст апелляцию на решение лишить команду пяти очков перед началом сезона-2018/2019, сообщает Sport24.

«Парма» также намерена обжаловать двухлетнюю дисквалификацию, которую получил нападающий Эмануэле Калайо.

«Парма» намерена доказать, что принятое судом решение является чрезмерно жестким, поскольку Калайо в своих сообщениях не был серьезен и не использовал никакие материальные средства, когда пытался убедить игроков «Специи» не играть на 100% своих возможностей в матче с «Пармой». Наш клуб считает решение суда несправедливым и нелогичным.

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Мы также уверены, что мера наказания совершенно не соответствует тяжести проступка Калайо. Мы настаиваем на невиновности нашего клуба и отрицаем наличие любых неправомерных действий с нашей стороны. В ближайшее время, «Парма» подаст в суд апелляцию по этому делу в надежде восстановить справедливость», — написано в заявлении клуба на официальном сайте.

Сегодня стало известно, что Федеральный суд Италии рассмотрел дело, согласно которому «Парма» и лично Калайо подозревались в организации договорного матча с целью выхода в элитный дивизион итальянского футбола. Калайо отправлял своим знакомым из команды «Специя», с которой «Парме» предстояло сыграть решающий матч чемпионата, подозрительные текстовые сообщения с шуточными призывами не играть на пределе возможностей в игре с «Пармой». В итоге «Парма» все равно была лишена пяти очков перед началом нового сезона Серии А.

Ранее итальянский клуб был оштрафован за участие в договорных матчах.