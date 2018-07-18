РФПЛ убрала слово «футбольная» из своего названия

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Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) сменила название и с нового сезона будет именоваться Российская Премьер-Лига, сообщает «Чемпионат.com».

Как отмечает издание, подробные комментарии относительно переименования будут даны во время пресс-конференции на презентации нового сезона, которая состоится 24 июля.

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Новое название чемпионата России уже используется в информационных сообщениях лиги, а также в новом логотипе.

Ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал о будущем защитников команды Алексея и Василия Березуцких.