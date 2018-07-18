Уткин высказался о потасовке Кирьякова с Рабинером

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Телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о фотографии журналиста Игоря Рабинера после потасовки с тренером Сергеем Кирьяковым, сообщает Rusfootball.info.

«В этом фото трогательно все: и выражение лица, с которым за правду умирать, и логотип издания (наше фото, не своруете), и даже то, что Кирьяков левша. Я и забыл!», – написал Уткин в твиттере.

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Конфликт между Кирьяковым и Рабинером произошел рядом со студией «Матч ТВ», куда оба были приглашены в качестве экспертов.

Отмечается, что драка была спровоцирована текстом журналиста, который тот написал в мае 2017 года.

Ранее Кирьяков прокомментировал драку с Рабинером.