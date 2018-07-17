Роналду вызвал одобрение ответом на вопрос о соперничестве с Месси

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на посвященной своему переходу в туринский клуб пресс-конференции ответил на вопрос о соперничестве с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, передает «Советский спорт».

Португалец длительное время выступал в стане главного противника каталонцев — мадридском «Реал». Он отметил, что теперь «сражается» за «Ювентус».

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«Все говорят о моем соперничестве c Месси, но каждый из нас сражается за свой собственный клуб. В «Ювентусе» я буду делать то же самое. Когда-нибудь мы оглянемся назад и посмотрим, кто был лучшим», — приводятся слова Роналду в официальном твиттере «бьянконери».

В социальных сетях ответ Роналду положительно оценили множество пользователей.

Ранее Роналду рассказал, почему выбрал «Ювентус».