Обладатель Кубка Стэнли утонул в озере

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Бывший вратарь клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Рэй Эмери утонул в озере, сообщает «Советский спорт».

Как передает официальная страница полицейского управления канадского города Гамильтон, 36-летний голкипер был найдет в озере Онтарио 15 июля. Погибшего опознали друзья.

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Эмери был выбран на драфте 2001 года под общим 99-м номером клубом «Оттава Сенаторз», за который потом выступал голкипер с 2003 по 2008 год. Затем он играл в клубе Континентальной хоккейной лиги «Атлант».

Вернувшись в НХЛ, Эмери выступал за «Филадельфию Флайерз», «Анахайм Дакс» и «Чикаго Блэкхоукс». С последним клубом он завоевал Кубок Стэнли в сезоне-2012/13.

Ранее сообщалось, что пятикратный олимпийский чемпион по конному спорту немец Ханс-Гюнтер Винклер скончался на 92-м году жизни.