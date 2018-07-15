Шукер: не деньги играют в футбол

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Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер прокомментировал увольнение главного тренера сборной за три дня до окончания отборочного этапа чемпионата мира по футболу в России, передает RT.

«Атмосфера в команде оставляла желать лучшего. Нужно было что-то менять. В час дня состоялось заседание исполкома, и Анте Чачич был уволен. Мы связались со Златко Даличем, он пообещал приехать в аэропорт к четырем. Никакого контракта пока не было, мы заключили джентльменское соглашение. Эта история показывает, что не деньги играют в футбол», — заявил Шукер.

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Чемпионат мира проходит с 14 июля по 15 июля в 11 городах России.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

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