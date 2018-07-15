Шмейхель: матч Бельгия — Англия был худшим на групповом этапе ЧМ-2018
Чемпион Европы в составе сборной Дании Петер Шмейхель сравнил матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России между Бельгией и Англией со встречей этих же команд в игре за третье место мундиаля, передает RT.
«Матч Бельгии и Англии на групповом этапе был одним из худших на этом турнире. Одна команда сделала девять замен, другая восемь. Это всегда снижает качество игры. Гордость и желание проявить себя в последний раз должны возобладать. Болельщикам тоже хочется увидеть последнюю победу своей команды», — заявил Шмейхель.
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Англия уступила Бельгии со счетом 0:2.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.