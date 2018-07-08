СМИ: «Реал» объявит о переходе Роналду в «Ювентус» 10 июля

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Мадридский «Реал» объявит о переходе форварда Криштиану Роналду в «Ювентус» предположительно 10 июля, сообщает «Советский спорт».

По информации Mediaset Premium, 10 июля президент «Реала» Флорентино Перес объявит о трансфере нападающего во время заседания совета директоров.

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За мадридский «Реал» форвард выступает с 2009 года.

В сезоне-2017/18 португальский нападающий провел 44 матча, забил 44 мяча и отдал восемь голевых передач, а также помог клубу стать четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов согласовать трансфер Роналду с туринским «Ювентусом» за €150 млн.