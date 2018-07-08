Сборная России вернулась в Москву после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии

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Сборная России прилетела в Москву после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу против Хорватии, сообщает ТАСС.

«Приземлились в Москве! Команда — в аэропорту. Едем на базу, в 16 часов — встреча с болельщиками!» - написано в офицальном твиттере национальной команды.

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В воскресенье футболисты сборной России встретятся с болельщиками в фан-зоне чемпионата мира на Воробьевых горах.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.

Ранее Марио Фернандес попросил прощения у команды после нереализованного пенальти на ЧМ-2018.