Фанат Месси умер при попытке повторить движения футболиста

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Начинающий футболист из Индии Сагар Дас умер после попытки повторить движение форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает «Советский спорт».

По информации India Today, Дас потерял равновесие, когда попытался принять пас от партнера в стиле Месси. Спортсмен получил удар мячом в грудь, после чего потерял сознание.

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Дас был доставлен в больницу, где позднее скончался.

Как сообщил двоюродный брат начинающего футболиста Самар Койал, Дас являлся большим поклонником Месси.

Ранее болельщик сборной Аргентины Дину Алекс пропал без вести после поражения команды от Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира — 2018.