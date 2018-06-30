Жена Кержакова призналась в клевете на мужа и наркозависимости

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Жена бывшего форварда санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александра Кержакова Милана призналась в том, что клеветала на мужа и употребляла наркотики, передает «Советский спорт».

«Кержаков забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребенок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила!» — написала Кержакова в своем инстаграме.

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Она отметила, что муж помогал ей решить проблему.

«Я оказалось слабой, я всем врала, что я ничего не употребляю, очерняла мужа, что он не дает мне ребенка, что он негодяй, хотя он давал и дает даже в той ситуации, которая есть», — подчеркнула Милана.

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» и сборной России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее жена Кержакова заявила, что муж похитил их сына.