Хонда стал самым результативным футболистом Азии в истории ЧМ

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Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда стал самым результативным футболистом Азии в истории чемпионатов мира по футболу, сообщает RT.

Хонда записал в свой актив четыре мяча на мундиалях, сравняв счет в игре группового этапа чемпионата мира в России против Сенегала. Для установления рекорда экс-хавбеку московского ЦСКА потребовалось девять матчей.

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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Садио Мане стал лучшим игроком матча Япония — Сенегал на ЧМ-2018.