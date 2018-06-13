Путин посетил концерт на Красной площади, приуроченный к ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин посетил концерт на Красной площади, который приурочен к чемпионату мира по футболу, сообщает ТАСС.

Во время концерта выступали такие звезды классического репертуара, как Анна Нетребко, Валерий Гергиев, Денис Мацуев и Пласидо Доминго.

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Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче открытия мундиаля сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Ранее Путин поблагодарил главу Международной федерации футбола (ФИФА) за позитивный настрой в отношении России.