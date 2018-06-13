Ямайский бегун Болт рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018

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Ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира по футболу в России. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я являюсь болельщиком сборной Аргентины. Думаю, что у нас хорошие шансы, если мы будем играть хорошо.

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Тогда мы можем выйти финал и даже выиграть турнир. Я с нетерпением жду, чтобы просто наблюдать за чемпионатом мира и посмотреть на отличные команды», — приводит слова Болта Sport Star Live.

Ранее бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин раскритиковал сборную Аргентины.