Дзюба призвал Россию объединиться вокруг сборной

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Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба эмоционально ответил на критику в адрес сборной России, передает ТАСС.

«Смотрю на то, что происходит вокруг сборной — немного негативный фон. Хотел попросить журналистов, чтобы вы нас поддержали. Турнир еще не начался, а вы уже немного агрессивно ведете себя с нами. Давайте турнир начнется, турнир закончится, и вы будете делать выводы, кто и как выступил», — сказал Дзюба.

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Также форвард попросил поддержки у всей страны.

«Сейчас я прошу объединиться нашу страну, потому что нас ждет праздник футбола. Много миллионов людей будут болеть за нас», — заключил форвард.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Подопечным Станислава Черчесова на групповом этапе турнира предстоят встречи с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее Андрей Аршавин назвал фаворитов чемпионата мира — 2018.