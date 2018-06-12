Аналитики вычислили будущего чемпиона мира — 2018

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Инвестиционный банк Goldman Sachs провел исследование, в котором вычислил наиболее вероятного победителя предстоящего чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Прогноз Goldman Sachs строится на машинном анализе данных. Отчет по исследованию размещен на официальном сайте инвестбанка.

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По полученным данным, эксперты предрекают победу на мировом первенстве пятикратным победителем чемпионата мира — сборной Бразилии. Шансы подопечных Тите инвестбанк оценивает в 18,5%. На втором месте располагается Франция с 11,3%, а замыкает тройку фаворитов команда Германии — 10,7%.

Отмечается, что Россия, по прогнозам аналитиков, не сможет выйти из группы.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин считает сборную России фаворитом чемпионата мира — 2018.